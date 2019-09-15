الإثنين 16 سبتمبر 2019 الموافق 17 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أول موديل من أبناء متلازمة داون: «الشياكة عنوانى.. ونفسى أبقى ممثل»

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:30 م
أبناء متلازمة داون
أبناء متلازمة داون
هاجر رضا
طباعة
حاول أن يغير نظرة العالم لأبناء متلازمة داون ومكافحة التنمّر الذى يواجهه بعضهم بإثبات قدراته أمام العالم، مؤكدًا أنه لا فرق بينهم وبين أقرانهم فى المجتمع.
هو مصطفى نوفل، ذو الـ١٧ عامًا، أول عارض أزياء من أصحاب متلازمة داون فى مصر، الذى يقول لـ«الدستور»، إن والدته ساندته ودعمته وحرصت على تحقيق أحلامه وتحويلها إلى واقع، سواء خلال مشوار التفوق الرياضى أو دخوله إلى عالم الموضة وأخيرًا عالم الفن.

■ بدايًة.. ماذا عن نشأتك؟
- أنا من أبناء متلازمة داون، أبلغ من العمر ١٧ عامًا، وولدت بكفرالزيات بمحافظة الغربية، وأنا الأخ الأكبر لشقيقين، وتعاملت والدتى معى معاملة طبيعية، لم تشعرنى يومًا بوجود فرق بينى وبين شقيقى، بل على العكس تمامًا وفرت لى كل سبل الراحة والأمان والتعليم و«عافرت» حتى تلحقنى بالمدرسة الفكرية، حتى وصلت الآن إلى الصف الثانى الإعدادى، وأصبحت شخصًا اجتماعيًا جدًا، بشهادة الأصدقاء والجيران والجميع حولى.
■ كيف اكتشفت والدتك موهبتك؟
- والدتى اكتشفتها عندما استغاثت بها إحدى صديقاتها بعد تعرضها للتنمّر، لأن ابنها من أصحاب المتلازمة، فقررت والدتى صنع فيلم «ضد التنمّر» واشتركت فيه بالتمثيل برفقة أشقائى ووالدى، وتناولت قصة الفيلم التنمر لأحد الأشخاص من أصحاب المتلازمة، بينما يأتى آخر ليطيب خاطره، ثم يعاقب الله من تنمّروا، وقامت والدتى بأعمال المونتاج والتصوير.
■ ماذا عن كونك أول «موديل» من أبناء متلازمة داون فى مصر؟
- أحب التصوير وصور «الاستايلات» والتصميمات العالمية، وكانت والدتى دائمًا تقول: «مصطفى شيك جدًا وينفع موديل»، وبالفعل سعيت لإدخالى إلى هذا العالم، وكتبت منشورًا عبر «فيسبوك» وتواصلت معها المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية، بعد أن تواصل معها أحد الأشخاص من توكيل «كوب» للملابس الشبابية، يطلبنى للخضوع لجلسات تصوير لمنتجات الشركة، وبالفعل بدأت التصوير دون تدريب أو مساعدة من أحد، لذا أطلقوا علىّ «مصطفى حركات».
■ ما رياضتك المفضلة؟
- الوثب الطويل.
■ هل حصلت على بطولات خلال مشوارك الرياضى؟
- حصلت على بطولة الجمهورية فى الكرة الخماسية، كما حصلت على المركز الأول على مستوى ٣٦ دولة فى الوثب الطويل، وحصلت على الميدالية الذهبية للجرى لمسافة ١٠٠ متر، إضافة إلى ميدالية فضية فى رياضة تنس الطاولة. فضلًا عن حصولى على تمثال أوسكار فى الاستعراض الفردى لأغنية تسلم الأيادى، وحصلت على جائزة من مؤسسة «أولادنا» عن فيلم «ضد التنمّر».
■ هل نرى مصطفى نوفل قريبًا فى بعض الأعمال الفنية؟
- إن شاء الله، والدتى تسعى لهذا بشتى الطرق لإدخالى عالم الفن، لأننى أحب الفنان أحمد حلمى، والفنان أشرف عبدالباقى، وأعمل على تقليدهما بشكل مستمر، وأحلم أن أشترك مع أحدهما فى عمل فنى.
■ هل حاول أحد الفنانين التواصل معك؟
- بالفعل، صورت والدتى فيديو أظهر فيه وأنا أقلد الفنان أشرف عبدالباقى فى «مسرح مصر»، وبعد تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تواصلت زوجة «عبدالباقى» معنا، وأكدت أننا سنقابل الفنان بعد عودته من أداء فريضة الحج، وحضور كواليس وتصوير الموسم الأخير من مسرح مصر.
■ من المطرب الذى تفضله؟
- أنا من عشاق الهضبة عمرو دياب، بجانب حبى الشديد للاستماع لأغانى المهرجانات.
■ ما الفريق الذى تشجعه؟
- أنا من عشاق المارد الأحمر النادى الأهلى.
■ من وجهة نظرك.. هل أنصفت القوانين أصحاب متلازمة داون؟
- القوانين القديمة لم تنصفهم نهائيًا، بل على العكس تهملهم، أما القوانين الجديدة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أفادتنا كثيرًا، وذلك من خلال توفير فرص عمل لأصحاب المتلازمة بعدد من مؤسسات الدولة.
■ ما رأيك فى تخصيص الرئيس عام ٢٠١٨ ليكون عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة؟
- القرار أسهم فى تشجيع ذوى القدرات الخاصة، خاصة من أبناء متلازمة داون، بإظهارهم فى المجتمع بشكل أفضل، والعمل على دمجهم بالناس، وأهم رسالة حملها القرار أن الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة لديهم ذكاء كبير جدًا.
■ أخيرًا.. ما خطتك المستقبلية؟
- الاستمرارية.. بعد أن أصبحت أول موديل من أصحاب متلازمة داون، والدخول لعالم التمثيل والفن واحترافه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ أوعية دموية يوضح أفضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين

منذ حوالي 13 ساعة

التحفظ على حفار "إيسون" في الغردقة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مقاول يكشف: كيف سرق الأجير محمد علي أموال الجيش وهرب بها إلى الخارج؟

ads

الصور

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

الأكثر قراءة

"حيلة المقاول الأجير".. بعد سرقة أموال الجيش هل يسعى محمد علي للجوء السياسي؟

المستشار خالد محجوب يفضح أكاذيب المقاول الأجير عن استراحة المعمورة

هل تبني الدولة قصور رئاسية سرية لم تعلن عنها؟.. الباز يجيب

أول تصريح لأحمد عبدالله محمود بعد حكم حبسه

أيام زمان

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

الصحة

كيفية فقدان وزنك دون التأثير على صحتك

"القرنية المخروطية".. مرض يهدد العيون مجهول الأسباب

احذر.. مشروبات الطاقة وبناء العضلات خطر على الكلى

علاج جديد لارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي

الرئيس نيوز

التونسيون يسقطون الإخوان.. والمرزوقي يعترف بالهزيمة

بعد خسارته في انتخابات تونس.. الشرق الإخوانية تزيل صورة "المرزوقي"

تونس.. نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصلت 45.2%

استشاري معلومات: "فيسبوك" يكسب 55 مليار دولار سنويا

منوعات

7 نصائح عملية لتحظى بالسعادة

حيلة بسيطة لقراءة الرسائل المحذوفة على واتساب

دبي تجمع 5 آلاف شركة من 140 دولة

النيران تلتهم معبدا في جبال الأورال الروسية

كشكول

"نصار" يعلن شروط المنحة الدراسية المخصصة للطلاب جامعة القاهرة.. تعرف عليها

"كشك" توقع مذكرة تسليم أصول 53 مدرسة تعليم مجتمعي

إالغاء توزيع منهج المجال الصناعي بالصفين الأول والثاني الثانوي

التعليم: ٥ مزايا لبرامج " الجدارات" المطبقة في المدارس الفنية

إسلام سياسي

القصة الكاملة لاختفاء "حلمي الجزار" عن الأنظار في تركيا

كواليس مؤتمر قادة التنظيم الدولي للإخوان في اسطنبول

داعية إخواني يفتح النار على مؤتمر الجماعة بتركيا

روحاني: دور الولايات المتحدة في سوريا داعم للإرهاب


زيت وسكر

لكبار السن.. علاقة ضعف السمع والإصابة بالخرف!

400 فرصة تدريبية لذوى الاحتياجات الخاصة.. التفاصيل!

مخابز الدقهلية تحت رقابة “التموين”

“صحة الشرقية” تعلن تضاعف نسبة الرضاعة الطبيعية بالمحافظة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل خرج «الوَحْش» عن السيطرة؟!
عمرو خالد
هكذا يكون وليّك الله
د. منى حلمى
تخويف مَنْ يجرؤ على الحفر تحت خنادق الدين العتيقة
د.أحمد الخميسى
أحمد عرابى.. أى تاريخ يحتاجه الوطن؟
المزيد

الثقافة

ليلة بورسعيدية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

الكاتبة العراقية ترانة زماني تستعد لطرح رواية "عقول الحياة"

بعد غد.. ندوة لمناقشة "شوارع السماء" بمكتبة مصر الجديدة

انطلاق أوركسترا "وتريات" بأوبرا الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك