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رياضة

كولبيالي يقود نانت للفوز على ريمس في الدوري الفرنسي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:00 م
خليفة كوليبالي
خليفة كوليبالي
وكالات
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فاز فريق نانت على ضيفه ستاد ريمس 1 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل سانت إتيان مع تولوز 2.2
ويدين نانت بالفضل في هذا الفوز للاعبه خليفة كوليبالي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة.69
ورفع نانت رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف رين، وتوقف رصيد ريمس عند سبع نقاط في المركز العاشر.
وفي المباراة الثانية، قلب سانت إتيان تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه تولوز إلى تعادل 2 .2
وتقدم تولوز بهدفين نظيفين سجلهما ماكس آلان جاردل في الدقيقة 15 من ركلة جزاء وأرون ليا في الدقيقة 24، قبل أن يسجل سانت إتيان هدفين عن طريق رومان هاموما في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و56.
ورفع سانت إتيان رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس عشر، كما رفع تولوز رصيده غلى ثماني نقاط في المركز التاسع.

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