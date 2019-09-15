البحرية الليبية تنقذ 300 مهاجر شمال شرق طرابلس

أفادت البحرية الليبية اليوم الأحد أن قوات حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 300 مهاجر غير قانوني أول أمس الجمعة.

وفي بيان صحفي نشر مساء اليوم الأحد، أفاد مكتب الإعلام بالبحرية الليبية بأن بلاغا واردا دفع الزورق فزان للبحث عن 3 قوارب مطاطية موجودة على أبعاد مختلفة (80 ميلا، 55 ميلا، 44 ميلا على التوالي) شمال شرق طرابلس.

وأشار المكتب إلى أن المهاجرين ينتمون لجنسيات مختلفة "لم يسمها"، وأن من بينهم نساء وأطفال، مؤكدا نقلهم جميعا فجر يوم السبت لنقطة إنزال حرس السواحل بقاعدة طرابلس البحرية حيث جرى تقديم ما يلزم من مساعدات قبل تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمراكز ايواء: طريق السكة،

وجنزور.

يشار إلى أن ليبيا تعد نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الذين يرغبون في التوجه إلى اوروبا عبر البحر المتوسط بحثا عن ظروف حياة افضل.