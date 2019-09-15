رمضان عبدالمعز: من ينشر الشائعات والأكاذيب له عذاب أليم

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من نشر الشائعات واللغو، مشيرا إلى أن من ينشر الشائعات لهم عذاب أليم يوم القيامة.

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "الأمم لا تبنى بالشائعات ونشر الأكاذيب والافتراءات، اللى ينقل حاجة حتى ولو صح فهو اغتاب اخاه"

وواصل:" مروجو الشائعات دول دايما تلاقيهم مش بيركزوا فى الصلاة، لأنهم لا يعرضون عن اللغو، لو عاوز تدخل الجنة أمسك لسانك عن الشائعات ونشر الافتراءات والأكاذيب".



