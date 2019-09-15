الأحد 15 سبتمبر 2019 الموافق 16 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
د.أحمد الخميسى
د.أحمد الخميسى

أحمد عرابى.. أى تاريخ يحتاجه الوطن؟

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:52 م
طباعة
عندما يتحققون من شخصية الإنسان فإنه يقدم لهم بطاقته، أو جواز سفره، أما البطاقة التى تبرزها الأوطان فى وجه العالم وهى تعرف نفسها، فهى شعراؤها وأبطالها. وفى أحيان كثيرة يروى الخيال الشعبى البطولات ويسقيها ويخلق نماذج الثوار والمتمردين، ويغض النظر عن الوقائع الصغيرة، مُتجهًا إلى الأمل، وإلى استنفار طاقة الشعب، وحشده بالقدرة على الجسارة.
أضفى الخيال الشعبى البطولة على الكثيرين، وخلق بعضهم من أمنياته، ومنهم الزناتى خليفة، وأدهم الشرقاوى، والظاهر بيبرس، وأبوزيد الهلالى، وغيرهم، وكان أحمد عرابى، زعيم أول ثورة مصرية فى العصر الحديث، أحد أولئك الأبطال الذين تغنى بهم الناس، ليس لأنه انتصر على الخديو توفيق، ولا لأنه دحر الغزو البريطانى، لكن لأنه رفع رأسه وتمرد، فعشقه الناس إجلالًا للانتفاضة والتمرد والثورة حتى لو تحالفت الخيانة والإقطاع والاستعمار على قطع رأس الثورة. أعلن عرابى الثورة فى التاسع من سبتمبر ١٨٨١، حين وقف أمام قصر عابدين فى مواجهة الخديو، مطالبًا بالمساواة فى المعاملة والترقية داخل الجيش بين المصريين والأتراك والشركس، وقيام مجلس نواب وطنى، وزيادة عدد الجيش إلى ١٨ ألف عسكرى. وكانت تلك أول ثورة مصرية فلاحية ديمقراطية فى تاريخ مصر المعاصر. وردد التاريخ صيحة عرابى الخالدة: «لقد خلقنا الله أحرارًا، لا نورث، ولا نستعبد بعد اليوم». وتطورت الأحداث بسرعة ولم يكن لبريطانيا أن تترك مصر، مزرعة القطن، ولا أن تترك قناة السويس، فظهر الأسطول البريطانى الفرنسى فى مياه الإسكندرية صيف ١٨٨٢ ليقمع الثورة، ثم وقعت معركة التل الكبير بين عرابى وقوات الاحتلال فى ١٣ سبتمبر ١٨٨٢ فى الواحدة والنصف فجرًا، واستغرق القتال نحو ثلاثين دقيقة فقط، بدأت الثورة من بعده تنحسر حتى نفى عرابى وزملاؤه إلى جزيرة سريلانكا، حيث بقى هناك منفيًا عشرين عامًا كاملة، وعندما رجع إلى مصر عاد وبيده شجرة لم تعرفها مصر من قبل هى المانجو. وتوفى عرابى عام ١٩١١ ولم يكن يفصل بينه وبين ثورة ١٩ سوى عدة سنوات، لكن لم يكتب له أن يشهد الحلقة الثانية من استمرار ثورته. وعندما هزم عرابى كتب أحمد شوقى أمير الشعراء، لأنه شاعر الأمراء، يقول لعرابى: «صغار فى الذهاب وفى الإياب.. أهذا كل شأنك يا عرابى؟». ورد عليه أحمد عرابى فى مذكراته يقول له: «كبار فى الذهاب وفى الإياب.. برغم أنف أولاد الكلاب»! لكن الصوت الذى لم ير فى ثورة عرابى سوى «صغار»، هو الصوت الذى قال إن الثورة «هوجة»، وهو الصوت الذى شن على عرابى حملة بدعوى أنه «خائن»، لأنه جلب الاحتلال الإنجليزى على مصر، مع أن بريطانيا كانت تحتل مصر فعليًا واقتصاديًا قبل ذلك. وما زالت أصداء ذلك الصوت الكريه تتردد حتى بعد مائتى عام! وما زال يوسف زيدان وغيره يرددون صوت القصر والإقطاع والاستعمار وتحقير البطولات المصرية، لا لشىء إلا لتحطيم كل ما يمكن للروح المصرية أن تعتمد عليه فى رحلتها نحو التحرر والتقدم. يقول زيدان فى برنامج «كل يوم» على قناة on e، بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠١٧: «أحمد عرابى ضيع البلد ودخلنا فى استعمار سبعين سنة.. عرابى ولا عنده أى حاجة وعامل لى غاغة وعاوز يحكم». وليس المقصود بما يكرره زيدان وآخرون هو تحرى الحقيقة التاريخية، بل تحطيم كل رموز المقاومة داخل وجدان الناس، ونزع البطولة عن أبطال الشعب، ولو كان نصف تلك البطولة خيالًا. إنهم لا يتحرون الدقة من باب التأريخ، ولا من باب التدقيق، لأن من يريد أن يؤرخ لا يقول عن ثائر عظيم إنه «عامل لى غاغة»، فتلك لغة الأزقة وليست لغة علماء، لغة الذين اتهموا عرابى بالخيانة منذ اللحظة الأولى، لأنه تجرأ ورفع رأسه فى وجه الأتراك أصحاب البلاد، لغة الخدم الذين يدافعون عن أسيادهم. التاريخ الذى يلزمنا، ليس فقط الوقائع، والأحداث، وتسلسل المعارك، التاريخ الذى يلزم الشعب المصرى وكل شعب، هو ذلك التاريخ الذى يفوح ببطولة أبنائه، وفرسانه، حتى لو كانت تلك البطولة من نسج الخيال الشعبى، ومن أحلام الفقراء. ويظل عرابى فى الوجدان، وتظل صورة الفارس على حصانه فى القلب، وتظل صيحته محفوظة لا ينتهى صداها: «لسنا عبيدًا ولن نورث بعد اليوم». أما الذين يسعون بدأب لتحطيم رموز الشعب وأساطيره فلا شىء يقال لهم سوى إن عرابى ورفاقه كانوا: «كبار فى الذهاب وفى الإياب.. برغم أنف أولاد الكلاب».

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حادث خطير.. تفاصيل إصابة عاصى الحلانى بفقدان الذاكرة

منذ يوم

"الجنين الشيطان" يثير قلق والديه.. تعرف على حقيقة الأمر

منذ حوالي 8 ساعات

فيديو.. اللقطات الأولى من مقتل عناصر إرهابية في شمال سيناء

منذ حوالي 8 ساعات

تسبب بسقوطه من الدور السابع.. فأر يقتل شابًا بالبساتين

ads

الصور

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

الأكثر قراءة

أول تصريح لأحمد عبدالله محمود بعد حكم حبسه

طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

تسبب بسقوطه من الدور السابع.. فأر يقتل شابًا بالبساتين

"الجنين الشيطان" يثير قلق والديه.. تعرف على حقيقة الأمر

أيام زمان

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

الصحة

الأطعمة ذات المحتوى الغذائي المتماثل تختلف في تأثيرها على الأمعاء

دراسة: كل تفاحة عادية تحتوي على 100 مليون بكتيريا

أستاذ أوعية دموية يوضح أفضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين

دراسة: ممارسة الرياضة فى المنزل إيجابية لمرضى الشلل الرعاش

الرئيس نيوز

تجديد حبس متهم بإعادة إحياء رابطة "أولتراس أهلاوي" 15 يوما

الرى: استكمال مفاوضات "سد النهضة" غداً

الدوائر الانتخابية في تونس أبوابها.. وسط احتمالات مفتوحة

"الكهرباء مقطوعة من أسبوع".. أهالي الهضبة القديمة بالهرم يستغيثون بـ"مدبولي"

منوعات

جراحة "الروبوت" ثورة قادمة في عالم الطب

روسية تدخل موسوعة جينيس (فيديو)

رجل يواجه دبا سوريا ويقدم حياته فداء لزوجته

نهاية مفاجئة لرجل شارك في اختبار "إخلاص الحبيبة"

كشكول

إالغاء توزيع منهج المجال الصناعي بالصفين الأول والثاني الثانوي

التعليم: ٥ مزايا لبرامج " الجدارات" المطبقة في المدارس الفنية

"التعليم" توجه بسرعة سداد المصروفات الدراسية بحساب صندوق دعم المشروعات

انطلاق حملة فيرس سي للصف الاول الإعدادي مع بدء الدراسة بمطروح

إسلام سياسي

القصة الكاملة لاختفاء "حلمي الجزار" عن الأنظار في تركيا

كواليس مؤتمر قادة التنظيم الدولي للإخوان في اسطنبول

داعش يعود لحرق البساتين الزراعية فى العراق

هيئة تحرير الشام تجدد تحريضها ضد القوات الروسية في سوريا

ads

زيت وسكر

ما هو مرض “الثلاسيميا”؟

تعرف على أحمال شبكة الكهرباء اليوم

“تموين الغربية” تحاصر عصابات تهريب الدقيق المدعم

تواصل أعمال المبادرة الرئاسية للمسح السمعى للأطفال بالقليوبية

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل خرج «الوَحْش» عن السيطرة؟!
عمرو خالد
هكذا يكون وليّك الله
د. منى حلمى
تخويف مَنْ يجرؤ على الحفر تحت خنادق الدين العتيقة
د.أحمد الخميسى
أحمد عرابى.. أى تاريخ يحتاجه الوطن؟
المزيد

الثقافة

"الاقتباس والتضمين في شعر الأقدمين" محاضرة بثقافة الدقهلية

غدًا.. افتتاح معرض "جامعة القاهرة للفنون التشكيلية" بالهناجر

"ثقافة الدقهلية" تحتفل بعيد الفلاح

صدور طبعة جديدة من "الحلاج أو صوت الضمير" لـ أبكار السقاف

صفحتنا ع الفيس بوك