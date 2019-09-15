محمود خليل يكتب: التدين المتشنج

رزح المسلمون قرونًا طويلة تحت حكم المماليك والأتراك، وقد أفرز الفريقان ثقافة دينية شعبوية ذات سمات محددة. فى قلب هذه الثقافة يقبع «التدين الشكلانى» كسمة مركزية تؤثر بعد ذلك فى كل السمات التى تنتظم حولها. والتدين الشكلانى كما تعلم يهتم بالمظهر أكثر من الجوهر، وبالطقوس أكثر من الأخلاقيات والسلوكيات، وبالشكل أكثر من المضمون.

لم يكن الدين- خلال العصر المملوكىالعثمانى- أكثر من أداة للشحن والتعبئة حال خوض الحروب والمعارك القتالية، ولم يكن أكثر من أداة للتسكين الشعبى وإخضاع الناس ودفعهم إلى دوائر الاستكانة فى أحوال السلم. البعد الوظيفى الغالب على نمط التدين المملوكى أدى إلى خلق مظهرين أساسيين للممارسة الدينية لدى المصريين، أظن أن صداهما يعمل فى شوارع المحروسة وغيرها من شوارع الدول الإسلامية حتى اللحظة الحاضرة. المظهر الأول هو التدين الانفعالى، والثانى هو التدين الاحتفالى.

التدين الانفعالى كان يتم استحضاره فى حالات التعبئة القتالية، كما فعل السيد عمر مكرم، عندما أحضر بيرقًا «علمًا» كبيرًا يطلق عليه «البيرق النبوى» ومدده أمام الأهالى، الذين زحفوا من خلفه وأخذوا يهتفون ويدعون على جنود الحملة الفرنسية التى طرقت باب مصر عام ١٧٩٨. نابليون بونابرت قائد الحملة حاول هو الآخر اللعب على وتر التدين الانفعالى للمصريين عبر أحاديثه التى لم تتوقف عن أنه مسلم مؤمن بالعقيدة المحمدية، وخادم مطيع لخليفة المسلمين فى إسطنبول، وأنه ما جاء إلى مصر إلا لتخليص المسلمين من جور المماليك، هؤلاء الذين يريدون الاستئثار بخير البلاد وإذلال العباد. وكان نابليون واعيًا بشكل كامل بدور المشايخ وتأثيرهم على العوام، فبادر إلى تنظيم ديوان يجمع بين كبارهم كممثلين للشعب. أراد صارى عسكر الحملة الفرنسية بهذه الخطوة أن يوجه المشايخ إلى القيام بالدور نفسه الذى قاموا به فى عصر المماليك بالسيطرة الناعمة على جموع المصريين وبحشدهم وتعبئتهم وراء السلطة الفرنسية الجديدة عندما تظهر الحاجة إلى ذلك.

هذه الخطوات من جانب «نابليون» لم يكن لها أثر على موقف المشايخ منه، إذ ظلوا على نظرتهم إليه كمحتل خارجى يدعى زورًا أنه محب للملة المحمدية، واكتفوا بأن يبادلوه نفاقًا بنفاق، بامتداح جمهوريته التى يؤمنون فى داخلهم بأنها مجرد بدعة مفارقة للدين، والاحتفاء بملته الفرنساوية، التى ينكرونها فى قرارة أنفسهم، لأنها لا تكترث بسلطان الرب قدر ما تخضع لسلطان العقل فى إدارة الحياة الدنيا، لكن ذلك لم يمنع بعض العقليات المصرية الأكثر تفتحًا من الالتفات إلى العديد من القيم الجديدة كقيم العلم والعقلانية وسلطة الجمهور، التى أوجدتها الحملة فى الحياة المصرية، وبان أثر ذلك بعد رحيل الحملة عن مصر، لكن فى كل الأحوال ظل المشايخ على ولائهم لفكرة التدين الانفعالى وتوظيفها لحساب السلطان العثمانى ووكلائه من المماليك، وقد ظهر ذلك واضحًا فى تعبئة المصريين للثورة على الحملة وجنودها خلال أحداث ثورتى القاهرة الأولى والثانية.

وإذا انتقلنا من «التدين الانفعالى» إلى «التدين الاحتفالى» فسنجد أنه مثّل- ولم يزل- واحدًا من أبرز تجليات «التدين المملوكى». ويبرز فى ذلك الشغف المصرى القديم المتجدد بنصب الاحتفالات الكبرى بموالد المشايخ والأولياء وأهل بيت النبى، صلى الله عليه وسلم. حالة المولد من الحالات الأساسية التى يعشق المصريون الانخراط فيها، ليجمعوا بعضهم البعض فيما يشبه «الزار الجماعى» باحثين من ورائه عن لحظة تغييب عن الأرض، مستعينين بالذكر والتهليل والتكبير، وأيضًا ببعض الأدوات الأرضية، التى تساعد على الوصول إلى لحظة التغييب تلك. ولعلك تعلم الحضور الطاغى للمخدرات وغيرها من «المغيبات» فى ساحات الموالد. ولا يتوقف المصريون عن الاحتفال بالموالد إلا فى حالات الغضب أو الاحتجاج، مثلما حدث فى السنة التى دخل فيها نابليون القاهرة، إذ أحجموا عن إقامة احتفالهم السنوى المعتاد بمولد الحسين، فما كان من صارى عسكر الحملة إلا أن أصدر أوامره للمشايخ بضرورة إقامة الاحتفال لأنه قرر الحضور والمشاركة فيه بنفسه، وكأنه أراد أن يراجع كشوف الحاضرين فى ساحات «الغياب والتغييب».

ولو أنك راجعت نمط التدين المصرى المعاصر فستجد أنه لا يختلف كثيرًا عن نمط «التدين أو الإسلام المملوكى». فهو يستند فى الأغلب إلى ثنائية «الانفعال- الاحتفال». التدين الانفعالى المتشنج هو الغالب على أسلوب تدين الشارع المصرى، يستوى فى ذلك المواطنون العاديون مع أتباع الطرق الصوفية مع معتنقى فكر جماعات الإسلام السياسى. تستطيع أن تستدل على ذلك من حالة التشنج الغالبة على الخطاب الدعوى، وكذا على أساليب الوعظ والإرشاد التى يستند إليها الدعاة من كل المشارب وبغض النظر عن انتماءاتهم فى توجيه الجماهير. الشيخ عبدالحميد كشك يعد نموذجًا اقتدى به الكثير من دعاة ووعاظ هذه الجماعات أمس واليوم. وتستطيع أن تلخص أبرز أدوات «الأسلوب الكشكى» فى الوعظ الدينى بسيطرة حالة من التشنج والعصبية على أداء من يتحدث، واعتماده بشكل مبالغ فيه على السرديات الإنشائية والشعرية، ودفع مستمعيه إلى الانخراط فيما يشبه «الزار الجماعى» بالدعاء أو البكاء أو التأمين على أو ترديد كلماته، ناهيك عن خلق نوع من التفاعل الوهمى بينه وبين محدثيه من خلال استخدام «الأسئلة التأكيدية» من طراز: «يبقى ربنا موجود ولا مش موجود؟.. هيحاسبنا ولا مش هيحاسبنا؟.. هينتقم من الظالم ولا هيسيبه؟». إنه خطاب الشحن بما هو معروف عنه من سمات، وهو يستخدم فى الأساس فى التعبئة والتجييش فى كل أنواع المعارك. فعند إعداد الكوادر التى يتم القذف بها فى أتون الإرهاب تجد هذا الخطاب حاضرًا، وفى المعارك الانتخابية تجده ظاهرًا وبارزًا، عندما يصبح اختيار مرشح لمجلس أو لمنصب قضية دين، وليس دنيا يختار الأفراد لها من يصلح للنهوض بها. إنه التدين الانفعالى الذى يرتكن إلى مبدأ الصوت الواحد والعقل المستقل.

وليس بخافٍ عليك أن الجانب الاحتفالى بالموالد ما زال سائدًا، بل وربما يكون قد تمدد وتوسع وشغل مساحة أكبر من اهتمام المصريين، مقارنة بما كانت عليه الحال أيام المماليك. وقد يزعم البعض أن هذا الجانب غائب لدى جماعات الإسلام السياسى، وهو زعم غير صحيح. ففكرة الولى المقدس حاضرة بقوة لدى هذه الجماعات، لكنهم استغنوا عن الأولياء الذين ينصب البسطاء لهم الموالد إلى أوليائهم المتمثلين فى رموزهم. تستطيع أن تلمح ذلك فى خطاب هذه الجماعات الذى يتعمد نسج هالة غير واقعية حول رموزهم ومؤسسى جماعاتهم، ويتحيرون فى السلامة الإيمانية لمن يشكك فيهم. فأسماء مثل رشيد رضا وحسن البنا وسيد قطب تقبع وحدها فى دائرة القداسة داخل عقل عضو الإخوان ونفسه، تمامًا مثلما يقدس المريد الصوفى رأس الطريقة التى يسير تحت رايتها. ولعلك تعلم أن جماعة الإخوان لم تكن فى مبدأ ظهورها أكثر من جماعة صوفية يحلق أتباعها ومريدوها حول القطب الأكبر المؤسس لها الشيخ حسن البنا.

