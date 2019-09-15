مقتل 10 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بحلب

قتل 10 أشخاص على الأقل واصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة الراعي شمال محافظة حلب السورية.



وقالت مصادر سورية في تصريحات، اليوم الأحد، إن حادث انفجار السيارة المفخخة وقع في منطقة تسيطر عليها القوات التركية والفصائل المسلحة المتحالفة معها شمال محافظة حلب.