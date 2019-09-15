غدًا.. افتتاح معرض "جامعة القاهرة للفنون التشكيلية" بالهناجر

يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، غدًا الإثنين، معرض بعنوان "جماعة القاهرة للفنون التشكيلية"، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز.



ويأتى المعرض احتفالا بمرور 40 عامًا على إنشاء "جماعة القاهرة للفنون التشكيلية"، ويشارك فيه عدد من الفنانين وهم: "علا الصيفى، عزة رفعت، لبنى زكريا، بيرى حبشى، راندل فؤاد، سامية كامل، وجيه يسى"، إلى جانب كوكبة من الفنانين التشكيليين.



ويعد ذلك هو المعرض رقم 45 لجماعة القاهرة للفنون التشكيلية، ويستضيف المركز المعرض خلال الفترة من 16 حتى 21 سبتمبر الجارى.