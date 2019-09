نسخة جديدة من لعبة سباق السيارات NASCAR Heat 4

طرحت شركة Today 704Games نسخة جديدة من لعبة فيديو جيم لسباقات السيارات الشهيرة NASCAR Heat 4.



ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات فإن النسخة الجديدة من اللعبة باسم Gold Edition مخصصة لعام 2019.



وذكر الموقع أن هذه النسخة الذهبية الجديدة من لعبة فيديو جيم NASCAR Heat 4 ستكون متاحة لأجهزة ألعاب الفيديو بأنواعها، مثل PlayStation4 وأجهزة Xbox One ومنها Xbox One X وXbox One PC.



وتشمل النسخة الجديدة من لعبة فيديو جيم NASCAR Heat 4 تحسينات على صعيد المؤثرات البصرية والصوتية، وتحسينات في القدرة على السيطرة على السيارات.



كما ستشهد النسخة الجديدة Gold Edition عددا من حلبات السباق الإضافية، المخصصة بأكثر من خيار فيما يخص أرضية الحلبة، سواء كانت ترابية أم الأسفلت.