بايرن ميونخ يعلن غياب ألابا

أعلن بايرن ميونخ أن لاعبه ديفيد ألابا سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة بسبب الإصابة.



وأوضح النادي الألماني – على موقعه الرسمي اليوم الأحد – أن الظهير الدولي سيغيب لفترة غير محددة بسبب إصابة في الفخذ، وذلك في أعقاب خضوعه لفحص طبي اليوم.



وتعرض ألابا (27 عاما) لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر خلال عملية الإحماء قبل مباراة لايبزيج في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني، والتي انتهت بالتعادل 1-1.



ويستعد بايرن لاستضافة النجم الأحمر الصربي الأربعاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري الأبطال.