اليابانية هيبينو تتوج بلقب هيروشيما للتنس

توجت اليابانية ناو هيبينو ببطولة هيروشيما للتنس بعد فوزها في النهائي على مواطنتها وشريكتها في الزوجي ميساكي دوي (6-3)، و(6-2) لتحقق أول لقب لها ببطولات اتحاد اللاعبات المحترفات منذ 2015.



وخاضت اللاعبتان، أول نهائي يابانيا خالصا في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات خلال 22 عامًا، وحسمت هيبينو الانتصار في مباراة استمرت 68 دقيقة وشهدت نجاح دوي في كسر الإرسال مرتين مبكرًا في المجموعة الأولى، والتقدم (3-1)، إلا أن هيبينو استعادت توازنها وفازت في 9 أشواط متتالية.



وفي المقابل كسرت هيبينو، إرسال دوي 7 مرات، وحصلت على 71 في المئة من نقاط إرسالها الأول لتحرز اللقب الثاني في مسيرتها بعد الفوز في طشقند قبل 4 سنوات.



وقالت هيبينو عقب الافوز: "شعرت اليوم بتوتر شديد أكبر بكثير من مباراة قبل النهائي. كنت أعرف ما ينتظرني وتمكنت من التعامل بشكل إيجابي خلال اللقاء".



وستدخل هيبينو، ودوي، قائمة أول 100 لاعبة في التصنيف العالمي عند تحديث الترتيب غدًا الإثنين.