دراسة: كل تفاحة عادية تحتوي على 100 مليون بكتيريا

أظهرت دراسة نمساوية أن التفاحة العادية تحتوي على أكثر من 100 مليون ميكروب.

نشرت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين بجامعة جراتس للعلوم الهندسية، في العدد الحالي من مجلة "فرونتييرس ان مايكروبايولوجي" المتخصصة في أبحاث الأحياء الدقيقة.

أوضح الباحثون أن هذه البكتريا تتركز بشكل خاص في بذور التفاحة ولُبها.

وأوضحت جابريله بِرج، التي شاركت في الإشراف على الدراسة، أن "البكتريا والفطريات والفيروسات التي نتناولها في غذائنا تعيش فترة مؤقتة في أمعائنا" مما يعني أن هذه الأحياء الدقيقة مهمة للوسط الجرثومي المعوي، واضحت برج " وحيث إن غلي الأطعمة يقتل معظم هذه الجراثيم فإن الفاكهة

والخضروات التي يتناولها الإنسان نيئة تعتبر مصدرا بالغ الأهمية للوسط الجرثومي المعوي".

قارن الباحثون خلال الدراسة نوعين مختلفين من التفاح بعضهما ببعض، وهما التفاح العضوي، أي المزروع بدون استخدام أسمدة أو مبيدات صناعية، والتفاح التقليدي المنتشر في الأسواق العادية.

وتبين للباحثين أن كلا النوعين يحتويان على عدد مشابه من الميكروبات، وإن كان التفاح الطازج المزروع بشكل عضوي يحتوي في المتوسط على تجمعات بكتيرية أكثر تنوعا بكثير من التفاح التقليدي، حسبما أوضحت بِرج، مما يجعل التفاح المزروع بشكل عضوي أفضل للإنسان، على الأقل بالنسبة

لأمعائه.