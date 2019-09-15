رئيس "الوفد" يكرّم الجهات المتعاونة لدعم المرأة بالغربية

كرّم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والجهات المتعاونة لدعم المرأة في الغربية، على هامش تدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" بالمحافظة.



ومن بين المكرمين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتسلم الجائزة ممثليها فاطمة بكار جمعية الأمل والنور، وعلاء عايد، مدرسة الصم والبكم أول كفيف يدير مدرسة للصم والبكم، وطلاب مدرسة الصم والبكم بشهادات ادخار قيمة الواحدة 5 آلاف جنيه، وريهام كرام، من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لتسليم أربع ماكينات خياطة لدعم المرأة المعيلة، ودعم جمعية الوفاء والنور من خلال تجهيز عرائس وشهادات ادخارية بقيمة 20 ألف جنيه وماكينات خياطة، ودعم 164 سيدة من المطلقات والأرامل بقيمة 54 ألف جنيه، ودعم المرأة المنتجة بتسليم أربع ماكينات لذوي الاحتياجات الخاصة من الغربية.