من أول لقاء.. كيف تتعرفين على الرجل الفاشل؟

تعاني العديد من الشابات، في الوقت الحاضر، من عدم الاختيار الصحيح للرجل الذي سيكون الأب المستقبلي لأولادها، حيث لا تستطيع أن تحدد الخصائص الجيدة من اللقاء الأول، التي يجب أن يتمتع بها الرجل، ولكن يمكن تحديد الخصال السيئة، والتي يجب عليك في حال التماسها الابتعاد عن هذا النوع من الأشخاص.



ارتجاف اليدين واحمرار الوجنتين أثناء الحديث

الأشخاص الذين يرتجفون ويخجلون أثناء حديثهم مع المرأة، يكونون على الأغلب غير واثقين من أنفسهم، وهذه إحدى الخصال السيئة جدا لدى الرجل، والتي سوف تعيقه في حياته اليومية وتعامله مع الأشخاص الآخرين، وبالتالي لن يكون لديه أعمال كبيرة أو موقع مهم في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على المرأة أخذ دور الرجل في المنزل، واتخاذ القرارات المهمة، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى الانفصال.



الملابس السيئة والرائحة الكريهة



المظهر السيئ للرجل والثياب غير النظيفة والرائحة الكريهة، تدل على عدم اهتمام الرجل بنفسه، وخاصة في حال كان على هذه الحال أثناء اللقاء الأول. وهذا يدل على أنه سيبقى على هذه الحال حتى بعد الزواج، وهنا يعود القرار لك، هل أنت مستعدة أن تبقي مع هذا الرجل مدى الحياة؟



الكاريزما الضعيفة



في حال كان الرجل لا يمتلك الجرأة على البوح بما يفكر، ولا يستطيع فرض كلمته، فأعلمي أن هذا النوع من الرجال سيكون، في أغلب الأحيان، فاشلا في حياته ولن يستطيع أن يطور نفسه، وأن يحتل مرتبة جيدة في المجتمع.



النظر إلى مكان آخر أثناء الحديث



إن النظر إلى مكان آخر أثناء الحديث المباشر بين شخصين يدل أيضا على عدم الثقة بالنفس، فعندما تتحدثين إلى رجل في اللقاء الأول، ولم يكن ينظر إلى عينيك بشكل مباشر، فأعلمي أن هذا يدل على خوف منه وامتلاكه "كاريزما ضعيفة" التي سبق وتكلمنا عنها.