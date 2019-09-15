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عالم

باكستان تستدعي دبلوماسيين أفغانيًا وهنديًا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:24 م
جريدة الدستور
وكالات
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استدعت باكستان دبلوماسيا أفغانيا وآخر هنديا بعد وقوع عدد من حوادث إطلاق النار على حدودها مع البلدين، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود باكستانيين وامرأة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن الوزارة استدعت دبلوماسيا أفغانيا أمس السبت بشأن ما قالت إنه إطلاق نار صوب باكستان من قبل مسلحين من داخل أفغانستان.

وأطلق مسلحون النار وقتلوا جنديا باكستانيا أثناء دورية في وقت متأخر من مساء الجمعة. وأضافت الوزارة يوم السبت أن هجوما آخر وقع في منطقة حدودية وقتل فيه ثلاثة من قوات حرس الحدود.

وحدثت واقعتا إطلاق النار في إقليم خيبر بختون خوا في شمال غرب باكستان.

وأوضحت باكستان للدبلوماسي الأفغاني أن بلاده مسئولة عن تأمين جانبها من الحدود.

واتهم مسئولون أفغان في الأسابيع الماضية الجيش الباكستاني بالمسئولية عن عدد من حوادث إطلاق نيران المدفعية الثقيلة صوب أفغانستان.

كما استدعت باكستان دبلوماسيا هنديا السبت بعد ما قالت إن إطلاق نار من القوات الهندية عبر خط المراقبة في إقليم كشمير المتنازع عليه قتل امرأة مسنة في قرية بالاكوت.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إن الهند تستهدف مناطق مدنية بشكل متعمد.

وتتهم الهند منذ فترة طويلة باكستان بدعم جماعات مسلحة تقاتل قوات الأمن الهندية في الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير وهو ما تنفيه إسلام آباد.

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