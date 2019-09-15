ملطية سبور يكتسح أنقرة جوجو برباعية في الدوري التركي

اكتسح ملطية سبور مضيفه أنقرة جوجو 4 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل تشايكور ريزا سبور مع جوزتبه سلبيا.

وسجل أهداف ملطية سبور اديس جاهوفيتش في الدقيقة 26 وتييفي بيفوما في الدقيقة 33 وجويليرمي كوستا ماركيس في الدقيقة 43 وميتشيل دونالد في الدقيقة.82

وشهدت المباراة طرد ستيليوس كيتسيو لاعب أنقرة جوجو في الدقيقة.76 ورفع ملطية سبور رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع، وتوقف رصيد أنقرة جوجو عند خمس نقاط في المركز الحادي عشر.

وخيم التعادل السلبي على مباراة أخرى جمعت تشايكور ريزا سبور مع جوزتبه.

وشهدت المباراة طرد أميدي فيرتي لاعب ريزا سبور في الدقيقة.41

ورفع ريزا سبور رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن كما رفع جوزتبه رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر.