رئيس جامعة بني سويف: مؤتمرات الشباب جسر للتواصل بين الرئيس والشعب

أكد رئيس جامعة بني سويف، الدكتور منصور حسن، أن مؤتمرات الشباب تعمل على زيادة الوعي والتنوير، وتعد جسرًا فعالا للتواصل بين الرئيس وأطياف الشعب.

وقال رئيس الجامعة- في تصريح اليوم الأحد- "إن هناك مكاشفة وشفافية كبيرة في معالجة الأزمات ما يدعم بناء الثقة"، مشيرًا إلى أن الرد على الأكاذيب الموجهة وكشفها يوقف انتشارها، فمصر تبني وتتقدم للأمام وتدحض الأكاذيب ولا سبيل للرجوع للوراء.

كما أوضح أن الحروب والمواجهات لم تعد حروب القوة الصلبة بالأسلحة، ولكنها أصبحت حروب القوة الناعمة بإطلاق الشائعات ومحاولة تضليل الرأي العام مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي كأحد أدوات حروب الجيل الرابع والخامس وكل أجيال الحروب عامة.