الزمالك يتدرب في السنغال استعدادًا لمباراة السوبر أمام الأهلي

قرر الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض الفريق تدريبات اليوم الأحد في حديقة فندق إقامة بعثة الزمالك في السنغال.

وخسر الزمالك أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمس السبت بنتيجة (1-2)، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك السنغال، في تمام الساعة الثانية من صباح غد الإثنين، في طريق العودة للقاهرة، حيث سيتخلل الرحلة، البقاء لمدة أربع ساعات في مطار مدينة الدار البيضاء المغربية، على أن تصل البعثة القاهرة في الرابعة مساء الغد.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد حاليا لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي يوم الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في مباراة السوبر المحلي.