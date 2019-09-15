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رياضة

22 لاعبًا في منتخب الشباب استعدادًا لمواجهة السعودية وعمان

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:13 م
ربيع ياسين المدير
ربيع ياسين المدير الفني
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أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل.
ويخوض منتخب الشباب- خلال المعسكر الذي سيستمر عشرة أيام- مباراتين وديتين بالقاهرة، الأولى أمام منتخب السعودية يوم 26 سبتمبر الجاري، والثانية أمام المنتخب العماني يوم 29 من الشهر ذاته.
وتضم قائمة منتخب مصر للشباب، 22 لاعبًا وهم: "حمزة علاء عبدالله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر من (الأهلي)، وإيهاب العابدي وزياد فرج (المصري)، وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك)، وعبد الرحمن الرفاعي (السكة الحديد)، وفارس مجاهد (سموحة)، وحازم هاني (المنصورة)، وعبد الرحمن عشري وعبد الله عادل وزياد كمال (إنبي)، ومحمد شحاتة (طلائع الجيش)، وإبراهيم عادل (بيراميدز)، ومحمود صابر (النجوم)، ومحمود عباس (بتروجيت)، وزياد طلبة (المقاولون العرب)، وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان)".

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