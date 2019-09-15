أشرف رشاد: السيسي فضح مروجي الشائعات أمام الشعب

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الحوار الوطني الثامن للشباب، اتسم بالمصارحة والشفافية وكشف كل الحقائق أمام الشعب ليكون على دراية كاملة بمستقبل وحاضر بلاده.



وأكد رشاد، فى تصريحات له اليوم، أن خطاب الرئيس وكلماته أهم ما يميزها هو دقة توقيتها؛ حيث إنها تزامنت مع تصاعد وتيرة حروب الجيل الرابع من خلال بث مجموعة من الأكاذيب والشائعات والتشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدا أن سرعة رد الرئيس أصابت مروجي هذه الشائعات في مقتل وفضحتهم أمام الرأي الشعب المصري.



وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن خطاب الرئيس حمل الكثير من الدلالات والرسائل المهمة والتي يجب أن نتوقف عندها كثيرا؛ خصوصا أنها ترتبط بمستقبل وطننا، أولاها؛ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمهد لحياة سياسية ونظام سياسي حقيقي يؤمن بأن الشعب هو مصدر السلطات وحقه الكامل في معرفة كل ما يدور حوله، والمشاركة في صنع مستقبله.



وأضاف: "ثاني هذه الرسائل والدلالات هي أن مصر تمتلك رئيسًا وبطلًا مغوارًا وزعيما عربيًا كان ولا يزال وسيظل مصدرًا لكل الجهات الغربية التي تستهدف تقويض جهود الارتقاء بمنطقة الشرق الأوسط لصالح أجنداتهم والاستيلاء على مقدرات شعوب المنطقة التي عانت كثيرًا من ويلات ذلك".



وتابع: "أما الدلائل الثلاثة فهي رسالة طمأنينة توضح تغير نهج الدولة في مواجهة الشائعات بحيث أصبحت تعتمد على نشر جميع المعلومات، مع سرعة الرد عليها بحيث يمنعها من الانتشار"، أما الرابعة والأهم فهي"حجم قوة وعزيمة الدولة على الاستمرار في نهجها التنموي للنهوض وجعل مصر أمة رائدة".



وأوضح رشاد، أن حزب مستقبل وطن سيظل داعمًا للدولة المصرية وزعيمها وقائدها الرئيس السيسي، وسيتصدى لأي محاولة للتشكيك في مؤسساتها الوطنية، مؤكدًا أن مؤسستنا العسكرية التي فدت هذا الوطن بأرواح رجالها تاج على رءوسنا جميعا، لن نستطيع أن نرد ولو جزءا بسيطا من جميلها، وستظل ثقة الشعب في أبطالها راسخة وقوية لن تهتز.