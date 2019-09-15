الأحد 15 سبتمبر 2019 الموافق 16 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تراجع عدد حرائق الغابات في سيبيريا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
قالت السلطات الروسية اليوم الأحد، إن حرائق الغابات ما زالت مشتعلة في سيبيريا، على الرغم من أن الوضع أصبح أقل خطورة إلى حد بعيد.
وأحصت سلطات الغابات الروسية عدد الحرائق بحوالي 25 حريقًا مشتعلاً في مساحة تبلغ حوالي 170 ألف هكتار، معظمهم في المناطق التي يصعب الوصول إليها حيث إن إخمادها لم يكن خيارًا.
وفي منتصف أغسطس، كان هناك أكثر من مائتي حريق مشتعل في منطقة أكبر من مساحة لوكسمبورج.
وتؤثر الحرائق التي لا تزال مشتعلة لأسابيع، على حزام الغابات أهمية في العالم في سيبيريا.
وأدت الأمطار وجهود رجال الإطفاء في النهاية في خفض عدد الحرائق. وتقدر السلطات الروسية حاليًا باحتراق نحو 9 ملايين هكتار حتى الآن خلال هذا العام.
في سيبيريا، كل صيف، تندلع حرائق في الغابات وعلى السهول، لكنها هذا العام كانت أكثر شدة مما كانت عليه في الأعوام الماضية. ويرتبط هذا أيضًا بالجفاف الذي تعاني منه المنطقة.
وعانى المواطنون في الكثير من المناطق الواقعة في شرقي أوكرانيا من الدخان الخطير، وألقوا باللائمة على الحكومة لتحركها البطيء للغاية.


موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

إصابة شيخ الأزهر بوعكة صحية فى فرنسا

منذ يوم

"الجنين الشيطان" يثير قلق والديه.. تعرف على حقيقة الأمر

منذ حوالي 6 ساعات

فيديو.. اللقطات الأولى من مقتل عناصر إرهابية في شمال سيناء

منذ يوم

حادث خطير.. تفاصيل إصابة عاصى الحلانى بفقدان الذاكرة

ads

الصور

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

الأكثر قراءة

أول تصريح لأحمد عبدالله محمود بعد حكم حبسه

تسبب بسقوطه من الدور السابع.. فأر يقتل شابًا بالبساتين

"الجنين الشيطان" يثير قلق والديه.. تعرف على حقيقة الأمر

الأرصاد: سقوط الأمطار يشير لبدء الخريف مبكرًا (فيديو)

أيام زمان

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

الصحة

دراسة: كل تفاحة عادية تحتوي على 100 مليون بكتيريا

أستاذ أوعية دموية يوضح أفضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين

دراسة: ممارسة الرياضة فى المنزل إيجابية لمرضى الشلل الرعاش

السجائر الإلكترونية.. أشد ضررا مما تعتقد

الرئيس نيوز

وزير الزراعة: بروتوكول لتأهيل 10 آلاف "مطبق مبيدات"

شركة ناشئة تنتج "أسمدة عضوية" من المخلفات الزراعية لترشيد المياه

رئيس "مستقبل وطن": 4 دلالات في خطاب السيسى أمام مؤتمر الشباب

اتهام رئيس دولة أفريقية بتهريب أموال ومخدرات من إسرائيل

منوعات

من أول لقاء.. كيف تتعرفين على الرجل الفاشل؟

علاج بسيط لتخفيف أعراض مرض باركنسون

كشف سبب اختلاف ردود الفعل على الإجهاد والتوتر

بقرة تخدع 5 أسود (فيديو)

كشكول

غدًا.. فتح باب المرحلة الثالثة للتسيق طلاب الأزهر

فتح باب التحويلات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر...غدا

تدريب المعاهد المستهدفة للاعتماد على " استراتيجيات التعلم النشط " بالأقصر الأزهرية

بدء المستوى الثالث من دبلومة اللغة الانجليزية بـ"دراسات دمياط" الأحد المقبل

إسلام سياسي

داعش يعود لحرق البساتين الزراعية فى العراق

هيئة تحرير الشام تجدد تحريضها ضد القوات الروسية في سوريا

مرصد الأزهر يكشف مناورات داعش على الفضاء الإلكتروني

ضيوف مؤتمر الأوقاف يضعون روشتة علاج لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

ما هو مرض “الثلاسيميا”؟

تعرف على أحمال شبكة الكهرباء اليوم

“تموين الغربية” تحاصر عصابات تهريب الدقيق المدعم

تواصل أعمال المبادرة الرئاسية للمسح السمعى للأطفال بالقليوبية

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
حروب "الدين" الرابع
ماجد حبته
الداعشيات.. و«الأخوات» الإرهابيات
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
المزيد

الثقافة

يوم ثقافي فني ترفيهي لذوي القدرات الخاصة بثقافة القاهرة

"تعديل السلوك وغرس القيم" بثقافة البحر الأحمر

بدء التحضيرات لتنظيم أكبر مهرجان ثقافي في موريتانيا

المركز الثقافي الكوري ينظم دورة في الطهي

صفحتنا ع الفيس بوك