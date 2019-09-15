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مصر

غدًا.. انطلاق المؤتمر الـ63 للطاقة الذرية في فيينا بمشاركة مصر

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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تنطلق فعاليات المؤتمر العام الـ63 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غدًا الإثنين بمشاركة مصر، وتستمر أعمال المؤتمر حتى الجمعة المقبل.

وقالت مصادر في الوكالة الدولية، اليوم الأحد، إن المؤتمر العام سوف يركز على تعزيز فعالية تنفيذ الضمانات والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا النووية لأغراض التنمية، منوهة إلى تأكيد المدير العام للوكالة بالإنابة كورنيل فيروتا، أنه خلال أعمال المؤتمر العام تحتاج الدول الأعضاء إلى إظهار التزام متجدد بالاستخدام السلمي والآمن للتكنولوجيا النووية في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن المؤتمر العام يعد فرصة عظيمة للدول الأعضاء لمراجعة أنشطتها وتبادل الخبرات وتمهيد الطريق لمزيد من التعاون مع الوكالة الدولية، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في الوكالة والبالغ عددها 171 دولة سوف تشارك في أعمال المؤتمر على المستوى الوزاري، وتشمل بنود جدول الأعمال تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط وفي كوريا الشمالية، وكذلك القضايا المتعلقة بالسلامة الإشعاعية، وطرق تعزيز أنشطة التعاون التقني للوكالة.
ولفتت المصادر إلى أنه سيتم مناقشة التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية والبيانات المالية لعام 2018، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على برنامج الوكالة وميزانيتها لعامي 2020-2021، مشيرة إلى أن المؤتمر سوف ينتخب 11 عضوًا جديدًا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 عضوًا.

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