علي أبوالقاسم يتوج بذهبية بطولة العالم للجمباز في فرنسا

توج علي أبوالقاسم، لاعب المنتخب الوطني للجمباز، بالميدالية الذهبية في منافسات "جهاز الحلق" ببطولة العالم للجمباز المقامة حاليًا في فرنسا.

وجاء أبوالقاسم في المركز الأول برصيد 14.950 نقطة، فيما حل لاعب المنتخب الفرنسي في المركز الثاني برصيد 14.930 نقطة، وفي المركز الثالث لاعب المنتخب الياباني بـ14.600 نقطة.

يذكر أن علي أبو القاسم حقق مؤخرًا أيضًا الميدالية الفضية ببطولة كأس العالم بالمجر، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الإفريقية في المغرب.