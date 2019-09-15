الأشعة تحسم مشاركة وليد أزارو بمباراة السوبر أمام الزمالك

وقال طبيب الفريق، إن الأشعة المقرر إجراؤها على ركبة وليد أزارو هدفها تحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة؛ تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية.





وأوضح خالد محمود أن الأشعة ستحسم بشكل قاطع إمكانية لحاق وليد أزارو بمباراة السوبر أمام الزمالك المقررة إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





وكان أزارو قد غاب عن لقاء الأهلي وكانو سبورت أمس في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب شكواه من جزع في الركبة تعرض له أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن وليد أزارو مهاجم الفريق سيجري أشعة رنين على الركبة غدًا الإثنين؛ للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.