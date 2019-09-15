"كانو سبورت" بطل غينيا الإستوائية يهدي الخطيب قميص النادي

قام فيناسيو توماس مدير نادي كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، بإهداء طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غينيا، قميص نادي كانو سبورت مدون عليه اسم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ورقم "10".

وطلب مدير كانو سبورت، تسليم هذا القميص لمحمود الخطيب، مؤكدا أنه أحد أبرز أساطير كرة القدم في القارة الإفريقية، وأنه يحظى بتقدير كبير لديهم، موضحا أن الجميع في القارة الإفريقية يعرف الخطيب الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في إفريقيا رغم اعتزاله الكرة منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن مواجهة الأهلي أحد أكبر الأندية في إفريقيا ساهم كثيرا في تسليط الضوء على فريق كانو سبورت حديث العهد بالمشاركة في البطولات، مؤكدا أن اللعب مع الأهلي شرف كبير للغاية، خاصة أنه أحد أبرز المرشحين للفوز بدوري الأبطال في نسخته الحالية، مؤكدا أن الجميع داخل ناديه يتطلع إلى زيارة القاهرة خاصة أنها المرة الأولى التي يقوم فيها الفريق بزيارة مصر.

وطلب مدير كانو سبورت إبرام اتفاقية توأمة مع النادي الأهلي في جميع المجالات المتعلقة بالكرة والاستعانة بخبراء من النادي؛ سواء في مجال التدريب أو التسويق، بالإضافة إلى قطاع الناشئين وإقامة المعسكرات المتبادلة في مالابو والقاهرة، مشيرا إلى أن ناديه لديه العديد من اتفاقيات التوأمة مع عدد من الأندية في أوروبا في مقدمتهم نادي نانت الفرنسي وسبورتنج براجا وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

جدير الذكر أن الأهلي نجح في تحقيق فوز ثمين على كانو سبورت أمس السبت بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الإياب في مصر بعد أسبوعين.