برلمانية تطالب بضمان حقوق مواطن مصري توفي في الكويت

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخالص التعازي لأسرة المواطن المصري الذي فارق الحياة في الكويت، إثر سقوطه في خلاط أسمنت في مصنع بالصليبية، آملة في أن يتغمده المولى بكامل رحمته.



وطالبت النائبة في بيان لها، وزارة القوى العاملة بضرورة بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري، والتأكد من حصوله على كامل مستحقاته المالية وتعويضاته وتسليمها لذويه.



وأشارت إلى أهمية الوقوف على ملابسات الوفاة وبحث توفير معاش شهري لأسرته من قبل وزارتي القوى العاملة والتضامن.



وكان المواطن المصري فارق الحياة، إثر سقوطه في خلاط أسمنت في مصنع بالصليبية، وقامت الإدارة العامة للإطفاء بمنطقة الحادث بإطلاق رجال مركز الإنقاذ الفني واستطاعوا انتشال الجثة بالحبال من الخلاط الذي يصل طوله إلى ستة أمتار تقريبًا بعد فصل التيار الكهربائي.