رئيس اتحاد الكتاب العرب بباريس ينضم لحزب الغد

أعلن الدكتور محمد حسن كامل، رئيس اتحاد الكتاب والمثقفين العرب بباريس انضمامه إلى عضوية حزب الغد.



وأصدر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، قرارا أمس بتكليفه بمنصب الأمين العام للعلاقات الخارجية بحزب الغد.



وحصل "كامل"، على دكتوراه في الأدب المقارن والفكر الإسلامي المعاصر من باريس و‏‫مؤسس ورئيس اتحاد الكتاب والمثقفين العرب في باريس، كما عمل سكرتيرا عاما للسفارة المصرية في باريس.

