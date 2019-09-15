بليشكوفا تتوج بلقبها الـ15 وتقترب من صدارة بارتي

توجت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية عالميا، بلقبها الاحترافي الخامس عشر بفوزها الأحد في نهائي دورة تشنغتشو الصينية على الكرواتية بترا مارتيتش الـ23 عالميا 6-3 و6-2، لتقلص الفارق مع متصدرة التصنيف الأسترالية آشلي بارتي.

ولم تتأثر التشيكية البالغة 27 عاما بتعطل المباراة النهائية أكثر من مرة بسبب الأمطار، وحسمت اللقاء دون عناء محرزة لقبها الرابع لهذا الموسم بعد دورات بريزبين الأسترالية، روما الإيطالية وإيستبورن البريطانية، من أصل خمس مباريات نهائية (خسرت في ميامي الأميركية).

وقلصت بليشكوفا الفارق مع بارتي في الصراع على صدارة التصنيف العالمي، إذ سيصبح 86 نقطة فقط في إصدار الإثنين.

في المقابل، لا تزال مارتيتش التي دخلت مباراة الأحد على خلفية أربعة انتصارات من أصل خمس مواجهات سابقة جمعتها ببليشكوفا، تبحث عن لقبها الثاني فقط بعد الذي توجت به في نيسانأبريل الماضي في دورة اسطنبول التركية، من أصل أربع مباريات نهائية خاضتها حتى الآن.