العراق يشتري أرزا من باراجواي والبرازيل وأوروجواي

قال تجار اليوم الأحد إن وزارة التجارة العراقية اشترت 120 ألف طن من الأرز في أحدث مناقصاتها العالمية.

وذكر التجار أن العراق اشترى 60 ألف طن من أرز أوروجواي من شركة هناليكو.

كما اشترى العراق 30 ألف طن من أرز باراجواي من شركة إيه.دي.إم، و30 ألف طن من الأرز البرازيلي من تيرياكي.



