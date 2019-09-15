كارول سماحة بـ"الأصفر" في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على مشاركة متابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمجموعة جديدة من صورها في أحدث جلسة تصوير لها.



وظهرت كارول خلال الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستان أصفر لامع، ذو كتف عاري مع تسريحة شعر ناعمة.



يذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا أغنيتها "بتآمن بالصدفة"، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري، وهي الأغنية الرسمية لفيلم "بالصدفة"، الذي تشارك في بطولته، ومن المقرر طرحه بدور العرض يوم 26 سبتمبر.

