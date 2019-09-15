بريطانيا: الهجوم على أرامكو يهدف لتعطيل إمدادات النفط عالميا

أكدت الخارجية البريطانية، أن الهجوم الذي حدث أمس السبت على منشآت النفط في السعودية يعتبر محاولة طائشة.



وفي ذات السياق، أوضحت أن الهجوم على منشآت النفط في السعودية محاولة لتعطيل إمدادات النفط العالمية.



وأصدرت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، بيانا في حول سبب الحريق الذي اندلع في وقت مبكر أمس السبت، بمعمل أرامكو في مدينة بقيق، مشيرة إلى أنه كان نتيجة استهداف بطائرات بدون طيار "درون".



وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه "عند الساعة الرابعة من صباح أمس السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص"، لافتا إلى أنهما "نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار "درون".