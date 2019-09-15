الرئاسة الفلسطينية: شعبنا صاحب القرار على أرضه

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم، أن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار الوحيد على أرضه، مضيفا أنه بدون تحقيق مطالبه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته فلن يمكن تحقيق السلام والأمن.



وطالب أبو ردينة في بيانٍ له ردا على اجتماع الحكومة الإسرائيلية في الأغوار، المجتمع الدولي بالتدخل بشكل فوري لوقف الجنون الاسرائيلي الهادف لتدمير كل أسس العملية السياسية.



وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو مصرة على المضي قدما بتقويض أي فرص لتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال نهجها الاستيطاني، سواء من خلال التهديد بفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أو عقد اجتماعاتها على الأراضى الفلسطينية المحتلة بصورة تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي.



وشدد أبو ردينة على أن كل الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس غير شرعي، ولا يمكن لأي أحد أن يعطيه شرعية باعتباره مخالفا للقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لذلك سيكون مصيره الزوال كما سيزول الاحتلال بفعل صمود الشعب الفلسطينى وقيادته.