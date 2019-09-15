شاهد.. هند عبد الحليم بـ"الكاش مايوه" على البحر

شاركت الفنانة الشابة هند عبد الحليم، جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة لها من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هند في الصورة بإطلالة شبابية، حيث ارتدت "كاش مايوه" باللون الرمادي وكانت الصورة على البحر برفقة صديقة لها.





وارتدت كاب ملون بالرمادي والأزرق على شعرها الذي تركته مُنسدلًا على ظهرها وفضلت الظهور بجمالها الطبيعي، حيث لم تعتمد أي مستحضرات تجميل.



