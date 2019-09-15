أبوالغيط يبحث مع أمين "العربية للهلال الأحمر" مواجهة الكوارث

التقى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الدكتور صالح بن حمد التويجري أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.



وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبوالغيط هنأ الدكتور صالح التويجري بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد كأمين عام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق.



وأضاف المصدر أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين المنظمتين لمعالجة التحديات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الملحة للشعوب العربية المتضررة، حيث أشار التويجري إلى أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر هي الذراع الإنسانية لجامعة الدول العربية، وعليه فإنه يتطلع إلى الارتقاء بالتعاون لمجابهة ما تشهده المنطقة من أزمات إنسانية وخاصة فى تلك البلدان التي تمر به عدد من الدول من حروب ونزاعات داخلية.



وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام على دعمه لما تقوم به المنظمة من جهود لتخفيف معاناة الشعوب العربية.



وأفاد المصدر بأن اللقاء تناول إمكانية إبرام مذكرة تفاهم لوضع إطار للتعاون بين الجانبين يشمل مختلف الأنشطة ذات الاهتمام المشترك.