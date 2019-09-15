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رياضة

رئيس بعثة الأهلي يشيد بلاعبيه بعد الفوز على كانو سبورت

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:23 م
طارق قنديل
طارق قنديل
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أبدى طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غينيا الاستوائية، سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق 2 صفر على كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا.

وقال في تصريحات صحفية اليوم إن اللاعبين قدموا مباراة جيدة وكان بمقدورهم تحقيق الفوز بأكثر من هدفين خلال اللقاء.
وأضاف أن الأهلي واجه صعوبات خلال اللقاء تتمثل في ارتفاع درجة الرطوبة فضلا عن سوء أرضية الملعب بسبب الأمطار ورغم ذلك نجح اللاعبون في تجاوز كل هذه المشاكل وحققوا هدفهم وفازوا بالمباراة.
وأوضح أن لاعبي الأهلي كانوا، كعادتهم، مثالا للانضباط داخل الملعب وخارجه، والجميع أدى دوره على النحو الأمثل ويعلم أيضا المسؤولية الملقاة على عاتقه.
وقال قنديل إنه حرص على استقبال الجهاز الفني واللاعبين عقب العودة إلى الفندق أمس لتهنئتهم بالفوز والأداء الجيد الذي قدموه في الملعب وتحقيق الفوز لتسهيل مهمتهم في لقاء العودة المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري.

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