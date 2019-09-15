عبدالحفيظ: الأهلي أغلق ملف دوري الأبطال ويركز في السوبر المصري

أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس السبت على كانو سبورت بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا.



وأكد أن الفوز كان مهما، خاصة أنها المباراة الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، والجميع كان يترقب نتيجة اللقاء.



وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنهم أغلقوا الملف الإفريقي للتركيز في بطولة السوبر المصري أمام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبلة في استاد الجيش المصري ببرج العرب.



وأضاف أن المباراة كانت جيدة ونجح الأهلي في السيطرة على مجريات الأحداث، خاصة في الشوط الثاني وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف، وفي النهاية تحقق الهدف الذي يسعى إليه الجميع وهو الفوز.



وأوضح أن الفوز الذي حققه الفريق خارج ملعبه يعد الأول للفريق منذ 8 مباريات، ومن حسن الحظ أن بداية النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا تتشابه مع بدايات آخر نسخة فاز بها الأهلي وهي بطولة عام 2013.



وأكد أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر طالب اللاعبين بإغلاق ملف مباراة كانو سبورت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة صعبة للغاية في بطولة السوبر المحلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل، وهي الشغل الشاغل حاليا للجهاز الفني واللاعبين.



وأضاف أن الفوز ببطولة في بداية الموسم يمنح الجهاز الفني واللاعبين دفعة معنوية كبيرة لاستكمال المشوار حتى نهاية الموسم، مشيرا إلى أن الأهلي سيواصل استعداده لمباراة السوبر فور العودة للقاهرة.