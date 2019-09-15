حمامة أمريكية تتجسس على مواقع عسكرية روسية

نشر موقع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مؤخرًا صورة حمامة تم تثبيت كاميرا على صدرها تزن 35 جرامًا بحبل لا يتجاوز وزنه 5 جرامات، لمهمات تجسس سرية فوق أماكن روسية عسكرية ودبلوماسية حساسة.



وكشفت وثائق أخرى عن أن واشنطن قامت بعمليات تجسس على الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة فترة ستينات وسبعينات القرن الماضي، من خلال صور توضح كيفية استخدام طيور وحيوانات بحرية في عمليات تجسس، كان بعضها ناجحا والآخر فاشلا.



وتشير الوثائق إلى محاولات إطلاق الحمام المحمل بكاميرات من السفارة الأمريكية في موسكو بغرض التجسس، كما درست وكالة المخابرات المركزية الأمريكية آنذاك إطلاق الحمام من فتحات مخصصة من داخل السيارات بالقرب من الأماكن الحساسة بهدف التجسس على المواقع العسكرية للاتحاد السوفيتي.



وعلى الرغم من أن برنامج التجسس الأمريكي باستخدام الحيوانات قد أطلق في العام 1960 بشكل تجريبي، فإنه لم يتم تطبيقه بعد ما تبين أنه غير مجد، وذلك وفق وثيقة تتعلق بالاختبار الميداني للبرنامج يعود تاريخها للعام 1976.