جواو فيليكس يسقط في دائرة الخطر مبكرًا

تحولت حالة التمجيد والتلميع في الموهبة البرتغالية جواو فيليكس، مهاجم وجناح أتلتيكو مدريد الإسباني الجديد، إلى نقد وهجوم كبير بعد أدائه في مباراة أمس أمام ريال سوسيداد.



وسقط أتلتيكو مدريد خاسرًا لأول مرة هذا الموسم أمام مستضيفه ريال سوسيداد بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الأخير، ضمن حسابات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإسباني الليجا.



وظهر جواو فيليكس بمستوى أقل من المتوسط في المباراة أمس، حيث اضطر المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، إلى إخراجه بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني تحديدًا في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.



سيميوني خرج غاضبًا بعد المباراة التي خسرها أتلتيكو مدريد أمس، مصرحًا دون ذكر أسماء قائلًا: علينا أن ننمو ونتطور.