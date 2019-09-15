الأحد 15 سبتمبر 2019 الموافق 16 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

جواو فيليكس يسقط في دائرة الخطر مبكرًا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:10 م
جواو فيليكس
جواو فيليكس
وكالات
طباعة
تحولت حالة التمجيد والتلميع في الموهبة البرتغالية جواو فيليكس، مهاجم وجناح أتلتيكو مدريد الإسباني الجديد، إلى نقد وهجوم كبير بعد أدائه في مباراة أمس أمام ريال سوسيداد.

وسقط أتلتيكو مدريد خاسرًا لأول مرة هذا الموسم أمام مستضيفه ريال سوسيداد بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الأخير، ضمن حسابات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإسباني الليجا.

وظهر جواو فيليكس بمستوى أقل من المتوسط في المباراة أمس، حيث اضطر المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، إلى إخراجه بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني تحديدًا في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

سيميوني خرج غاضبًا بعد المباراة التي خسرها أتلتيكو مدريد أمس، مصرحًا دون ذكر أسماء قائلًا: علينا أن ننمو ونتطور.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

قوادة ونصب.. وقائع من «دفتر فضائح» حليف الإخوان سامى كمال الدين

منذ حوالي 5 ساعات

فيديو.. اللقطات الأولى من مقتل عناصر إرهابية في شمال سيناء

منذ حوالي 5 ساعات

تسبب بسقوطه من الدور السابع.. فأر يقتل شابًا بالبساتين

منذ حوالي 19 ساعة

"الجاهل يتحدث".. ما علاقة المقاول محمد على بـ "السياسة والإرهاب"؟

ads

الصور

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

الأكثر قراءة

أول تصريح لأحمد عبدالله محمود بعد حكم حبسه

تسبب بسقوطه من الدور السابع.. فأر يقتل شابًا بالبساتين

"الجنين الشيطان" يثير قلق والديه.. تعرف على حقيقة الأمر

الأرصاد: سقوط الأمطار يشير لبدء الخريف مبكرًا (فيديو)

أيام زمان

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

الصحة

أستاذ أوعية دموية يوضح أفضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين

دراسة: ممارسة الرياضة فى المنزل إيجابية لمرضى الشلل الرعاش

السجائر الإلكترونية.. أشد ضررا مما تعتقد

5 بدائل صحية للوجبات الخفيفة

الرئيس نيوز

تراجع جديد لسعر صرف الدولار في 9 بنوك

مسؤولون يمنيون يدعون لإنهاء مشاركة الإمارات في "التحالف العربي" بقيادة السعودية

"شاكر" يتوجه إلى فيينا للمشاركة فى مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سامح شكري: لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

منوعات

جهاز إلكتروني يساعد البكم على الكلام

"نقرة كوع" تتسبب بطرد زوجين مسنين من طائرة

أكبر أم في العالم وزوجها في العناية المركزة

حمامة أمريكية تتجسس على مواقع عسكرية روسية

كشكول

جامعة مصر تحتفل بختام تدريبات "جامعة الطفل"

وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي والبحثي مع نظيره السعودي

"الزملوط" يشدد علي توزيع الزي الرسمي للمعلمين قبل بدء الدراسة

جامعة الإسكندرية تعلن موعد إعلان نتيجة المقبولين بكلية الحاسبات وعلوم البيانات

إسلام سياسي

مرصد الأزهر يكشف مناورات داعش على الفضاء الإلكتروني

ضيوف مؤتمر الأوقاف يضعون روشتة علاج لمواجهة الإرهاب

بالصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة شمال سيناء

الإفتاء توضح حكم الشرع في الاستماع للقرآن خلال أوقات العمل


زيت وسكر

“القوى العاملة” تكشف عن السبب وراء وفاة مصري في خلاط أسمنت بالكويت

“القوى العاملة”: اعتماد 1371 عقد عمل وشهادات استمرارية للمصريين بالإمارات

وزير الإسكان: إنشاء سوقين حضاريين بمدينة فاقوس بالشرقية

سكرتارية شباب العمال: المؤتمر الثامن كشف الأكاذيب واتصف بالشفافية والمصارحة

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
حروب "الدين" الرابع
ماجد حبته
الداعشيات.. و«الأخوات» الإرهابيات
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
المزيد

الثقافة

بدء التحضيرات لتنظيم أكبر مهرجان ثقافي في موريتانيا

المركز الثقافي الكوري ينظم دورة في الطهي

الهوية والبداية فى معرضين جماعيين بالأوبرا

"شهوة الحكي.. مولد الكتابة" جديد حسين عبد الرحيم

صفحتنا ع الفيس بوك