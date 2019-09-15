صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة- الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية- بأنه من المنتظر إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 على المستوى الإقليمي، يوم غد الإثنين برعاية وحضور وزير التضامن الاجتماعي "مصر"، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وعدد من كبار المسئولين في الدول العربية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والمعهد العربي للتخطيط.



وأوضحت "أبوغزالة" أن هذا الإطار قد أقرته القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة (بيروت: يناير كانون الثاني 2019)، وأنه يُعد الإطار الاستراتيجي الإقليمي الأول في العالم المقر على مستوى القادة، في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ليؤكد العزم العربي على أعلى مستويات اتخاذ القرار في منظومة جامعة الدول العربية، للمضي قدمًا في مسيرة التنمية المستدامة رغم كل التحديات.



واستعرضت السفيرة أبوغزالة مراحل إعداد هذا الإطار الاستراتيجي الهام، الذي أعده القطاع الاجتماعي (إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية)، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وعدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، مشيرة إلى أن هذا الإطار الاستراتيجي يمتاز بأن لديه آلية للتقييم والمتابعة الرقمية، اللذان أعدتهما مؤسسة (Community System Foundation) المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وذلك وفق أحدث النظم المتبعة دوليًا.



وذكرت أن هذا النظام يمكّن من إصدار تقارير دورية بطريقة إلكترونية توضح مدى التقدم المحرز، والدور الذي يمكن أن يقوم به كل الشركاء والممولين، وبما يعزز عملية تطوير السياسات ذات الصلة، وصولًا إلى تنفيذ الإطار الاستراتيجي.



من جانب آخر، أوضحت أن الإطار الاستراتيجي ينطلق من تحليل علمي لواقع الفقر في المنطقة العربية، ويقترح سياسات عملية لمعالجته والقضاء عليه، تقوم على تحفيز النمو كثيف التشغيل، وسياسات وبرامج التعليم والصحة، فضلا عن السياسات الاجتماعية الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للفقراء، والبرامج التي في حال تنفيذها تمكّن من قفزة تنموية هائلة في الدول العربية، معربة عن أملها في أن يشكل هذا الإطار الاستراتيجي فرصة كبيرة لتعاون كل الشركاء على مختلف المستويات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يحقق العيش الكريم للمواطن العربي، وأن يعيش في أمن ووئام مجتمعيين، وبما يضمن أن لا يتخلف عن ركب التنمية أحد.