خبير أمني عن عملية "جلباية": نجاح مؤتمر الشباب أحدث هلعًا للإرهابيين

قال مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء فاروق المقرحي، إن ما حدث بالأمس من نجاح المؤتمر الثامن للشباب الذي تحاور الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشباب، أحدث حالة من "الهلع" لدى عصابة "جماعة الإخوان"، على المستوى الخارجي والداخلي.



وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن إجابة الرئيس السيسي كانت شافية واضحة، لافتًا إلي أن المواطن السيناوي أيقن أن الجيش والشرطة جزء منهم ويعمل على حمايتهم وحماية "تراب" أرض هذا الوطن.



وأشار إلي أن البيانات التى صدرت مساء أمس تقول إن هناك حالة من الخوف، لأن الرئيس حينما تحدث بشخصه إلى المواطنين أعاد إلى قلوبهم الطمأنينة والثقة فى قواتهم المسلحة، وفى الرجل الشريف الذي يقود هذه الدولة.