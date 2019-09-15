التوقف الدولي يواصل الضرر باليوفي

سقط نادي ​يوفنتوس الإيطالي، أمس السبت، بفخ التعادل السلبي أمام نظيره ​فيورنتينا​ على ملعب أرتيميو فرانكي، في الجولة الثالثة من بطولة ​الدوري الإيطالي​ لكرة القدم.



وبحسب شبكة سبورت ميديا سيت، فهي المرة الرابعة على التوالي، التي يفشل فيها نادي يوفنتوس في تحقيق الفوز بعد العودة من فترة التوقف الدولي.



كما أشارت الشبكة إلى أنها المرة الأولى التي يتعادل فيها يوفنتوس بنتيجة 0-0 بعد مرور 41 مباراة، والمرة الأولى التي يخسر فيها يوفنتوس الصدارة بعد مرور 560 يوما، بحكم فوز الإنتر على أودينيزي 1-0.