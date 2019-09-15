"نانى" يسترجع مهاراته فى الدورى الأمريكى على "تويتر"

نشرت شبكة "ESPN" الرياضية العالمية مقطع ​فيديو​ كان قد تناقله رواد مواقع ​التواصل الاجتماعي​ لنجم فريق ​مانشستر يونايتد الإنجليزي​ السابق ناني تظهر فيه مهارات ومراغات رائعة.



أظهر مقطع الفيديو تلاعب البرتغالي المخضرم لويس ناني بدفاع الفريق الخصم وتسجيله هدفًا رائعًا مع فريقه الحالي، أورلاندو سيتي في ​الدوري الأميركي​ لكرة القدم استذكر به ألاعيبه ومهاراته التي صال وجال بها في الملاعب الإنجليزية والبرتغالية والأوروبية.