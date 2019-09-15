"نانى" يسترجع مهاراته فى الدورى الأمريكى على "تويتر"
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:05 م
وكالاتطباعة
نشرت شبكة "ESPN" الرياضية العالمية مقطع فيديو كان قد تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لنجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق ناني تظهر فيه مهارات ومراغات رائعة.
أظهر مقطع الفيديو تلاعب البرتغالي المخضرم لويس ناني بدفاع الفريق الخصم وتسجيله هدفًا رائعًا مع فريقه الحالي، أورلاندو سيتي في الدوري الأميركي لكرة القدم استذكر به ألاعيبه ومهاراته التي صال وجال بها في الملاعب الإنجليزية والبرتغالية والأوروبية.
أظهر مقطع الفيديو تلاعب البرتغالي المخضرم لويس ناني بدفاع الفريق الخصم وتسجيله هدفًا رائعًا مع فريقه الحالي، أورلاندو سيتي في الدوري الأميركي لكرة القدم استذكر به ألاعيبه ومهاراته التي صال وجال بها في الملاعب الإنجليزية والبرتغالية والأوروبية.