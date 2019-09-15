إشبيلية يفلت من كمين ألافيس ويتصدر الدوري الإسباني

ارتقى إشبيلية إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 1-صفر على مضيفه ديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد في المرحلة الرابعة للمسابقة، التي شهدت أيضًا فوز إسبانيول على مضيفه إيبار 2-1.



وارتفع رصيد إشبيلية إلى عشر نقاط في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، الذي تلقى خسارة مفاجئة صفر-2 أمام مضيفه ريال سوسييداد أمس السبت.



في المقابل، تجمد رصيد ألافيس عند خمس نقاط في المركز العاشر مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.



ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه خوان جوردان، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 37.



وبهذا الفوز، صالح إشبيلية جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب تعادل الفريق 1-1 أمام ضيفه سيلتا فيجو في المرحلة الماضية للمسابقة.