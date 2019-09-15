بالصور.. تفاصيل الاحتفال باليوبيل الذهبى لكنيسة "بيجام"

ترأس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي، لكنيسة السيدة العذراء مريم، بكنيسة السيدة العذراء مريم، بيجام، التابعة لشبرا الخيمة ـ القليوبية، وسط حضور غفير من مجمع كهنة الإيبارشية وأهالي المنطقة.



وقام الأنبا مرقس، خلال فعاليات طقس القداس الإلهي، بتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم، والمذابح التى دشنت بالدور الأرضى، مذبح على اسم السيدة العذراء مريم، وتدشين الأيقونات، بينما لم يتم تدشين حامل الأيقونات، الذى يتم تدشينه على يد الأنبا مكسيموس مطران شبرا الخيمة الراحل، والأنبا مرقس.



كما تم تدشين عدة مذابح بالدور الثانى بالكنيسة وهى كل من: المذبح الأوسط باسم السيدة العذراء مريم، والمذبح البحري، باسم رؤساء الملائكة، والمذبح القبلي، على اسم القديس مارجرجس، وتم تدشين حضن الأب وأيقونات حامل الأيقونات.



بينما الدور الرابع، تم تدشين المذبح الأوسط، باسم السيدة العذراء مريم، والمذبح البحري، باسم مارمرقس والأنبا ونس، أما المذبح القبلي، فـ اسم الشهيدين مارمينا وأبوسفين.



كما قام الأنبا مرقس خلال، طقس القداس الإلهى، بترقية كاهنين لدرجة القمصية للإيبارشية، وهما القمص إبرام مجدى والقمص توما كمال للكنيسة ذاتها.



وكانت قد بدأت فكرة بناء كنيسة السيدة العذراء مريم، بطريق بيجام، منذ 50 عامًا، فى عام 1969، حيث تم شراء قطعة أرض كورشة بلاط ثم تم شراء 300 متر، و1000 متر بالتقسيط من جمعية السلام على سبيل مدافن.



وبدأ البناء فعليًا في عام 1969، وتم الصلاة في الكنيسة للمرة الأولى، في 25 مايو عام 1969، وتم تدشين الكنيسة في 25 مايو عام 1986 بيد الأنبا مكسيموس، مطران القليوبية الراحل، وشاركه بصلاة التدشين الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة الحالي.