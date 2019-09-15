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رياضة

المنتخب الإسباني يتوج بطلًا لمونديال السلة للمرة الثانية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عبدالنبي
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توج المنتخب الإسباني لكرة السلة بلقبه العالمي الثاني بالفوز على نظيره الأرجنتيني 95/ 75، اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت في بكين.

واستكمل المنتخب الإسباني مسيرته الناجحة في البطولة بالفوز الثامن على التوالي وأسقط المنتخب الأرجنتيني في النهائي ليتوج باللقب العالمي للمرة الثانية عن جدارة.

وكان المنتخب الإسباني توج بلقبه الوحيد السابق في النسخة التي استضافتها اليابان عام 2006 قبل أن يتوج اليوم بلقبه الثاني أيضا على أرض آسيوية.

في المقابل، خسر المنتخب الأرجنتيني النهائي للمرة الثانية حيث سقط في نهائي 2002 بالولايات المتحدة الأمريكية علما بأن الفريق توج بلقبه الوحيد السابق خلال النسخة الأولى من البطولة والتي استضافتها بلاده عام 1950.

ومنى المنتخب الأرجنتيني اليوم بالهزيمة الأولى له في البطولة الحالية بعدما حقق سبعة انتصارات متتالية على مدار الأدوار المختلفة للبطولة.

وجددت مباراة اليوم صراعا قديما بين الفريقين كانت أبرز ملامحه في المربع الذهبي لنسخة 2006 عندما فاز المنتخب الإسباني على نظيره الأرجنتيني أيضا ليتقدم بعد ذلك إلى منصة التتويج باللقب بالفوز على اليونان في النهائي.

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