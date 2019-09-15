"أبوشقة" يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار

وقع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار برئاسة عاشور العامري؛ لمحو أمية المرأة في الغربية.



جاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة "الوفد مع المرأة" في محافظة الغربية، اليوم الأحد، حيث أهدى "أبو شقة" درع الحزب تكريما لرئيس هيئة تعليم الكبار في الغربية بعد توقيع البروتوكول، كما كرّم عاشور العامري رئيس حزب الوفد.



ووجه "العامري" الشكر لحزب الوفد على الدعوة الكريمة لأنهم جميعا يقفون من أجل دعم المرأة المصرية، موضحًا أن الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة هو محو الأمية من خلال اشتراك جميع مؤسسات الدولة وخاصة الأحزاب السياسية والقوي السياسية، وأنهم يقفون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والقوى السياسية من أجل تقديم الأفضل للمواطن.



وأشار "العامري" إلى أنه عندما يوقع بروتوكول مع حزب كبير وعريق مثل حزب الوفد فهذا أمر إيجابي، موضحا أن نسبة الأمية في المجتمع قبل إنشاء الهيئة كانت 40% والآن أصبحت 28% وهذا مؤشر على أن الأمية في تنازل.



وأكد "العامري" أن الهيئة تفتح فصولها لكل المواطنين وتتعاون مع كل الوزارات ومركز الشباب، موجها خالص الشكر لحزب الوفد على هذه المبادرة وتوقيع البروتوكول معهم في عهد قامة كبير مثل المستشار بهاء الدين ابوشقة.



وأضاف "العامري" أنهم وقعوا بروتوكولا مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والجامعة وهو ما يعود بشكل إيجابي على المواطن، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص على التعاون مع الجميع من أجل تحقيق هدفها وهو محو الأمية.