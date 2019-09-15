المصرى البورسعيدي يحرز هدفين في ماليندى ببطولة الكونفيدرالية

استطاع فريق المصرى البورسعيدى احراز هدفين فى مرمى ماليندى الزنجبارى فى ذهاب دور ال32 التمهيدى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.



جاء هدف محمود وادى الأول فى الدقيقة 27 من عمر الشوط الاول، بينما أحرز حسن على الهدف الثانى فى الدقيقة 33 من نفس الشوط.



واستطاع اللاعب الفلسطيني محمود وادي أن يصل للمرمى مرة أخرى، بعد عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وسددها برأسه إلا أنها خرجت.



ويلعب المصرى مباراة ماليندى بتشكيل مكوّن من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى، كريم العراقى، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، عمر كمال، فريد شوقى، إيزى إيميكا، سعيد سمبورى، إسلام عطية، حسن على، محمود وادى، ويجلس على دكة البدلاء أحمد عبد الفتاح، محمود حماد، ودى ماريا، عمرو موسى، أحمد ياسر، حسين رجب، واوستن اموتو.