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تامر حسني لـ "الحلاني": مايقع إلا الشاطر

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:59 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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أعرب الفنان تامر حسني، عن حزنه لتعرض صديقه الفنان عاصي الحلاني، لإصابة بالغة إثر سقوطه من فوق ظهر حصانه أثناء ممارسة الفروسية.

وعلق تامر حسني عبر موقع التواصل الاجتماعي علي "تويتر" قائلًا: "‏ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي يا عاصي معلش ما يقع إلا الشاطر يلا قوم بالسلامة لجمهورك يا فارس يابطل ‎#عاصي_الحلاني".

وكان عاصي الحلاني قد تعرض لإصابة شديدة إثر سقوطه من فوق ظهر حصانه أثناء ممارسة الفروسية هو ونجله وتم نقله إلى إحدى المستشفيات الكبرى بلبنان للاطمئنان عليه.

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