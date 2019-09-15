عبدالعال يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي بمجلس النواب غدًا

كشفت مصادر برلمانية عن أن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، سيزور مقر مجلس النواب غدًا الإثنين.



وأشارت المصادر لـ"الدستور" إلى أنه من المقرر أن يستقبل الدكتور «علي عبدالعال» الغانم والوفد المرافق له بمقر مكتبة، كما سيحضر اللقاء وفد من أعضاء مجلس النواب المصري علي رأسهم وكيل أول مجلس النواب، السيد الشريف، وعدد من رؤساء اللجان النوعية وأعضاء هيئة مكتب المجلس.



وأضافت المصادر أن اللقاء سوف يناقش العلاقات الثنائية بين البلدين علي الصعيد البرلماني، وتنسيق المواقف البرلمانية في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات والزيارات والوفود البرلمانية، وغيرها من الأمور التي تدعم العلاقة المتميزة بين البلدين في شتى المجالات.