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غدا.. المحامي محمد حمودة في حوار خاص لـ"90 دقيقة" مع محمد الباز

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:56 م
محمد الباز
محمد الباز
هدير شعراوي
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يستضيف الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة على شاشة المحور، غدا الإثنين، الدكتور محمد حمودة، المحامي الكبير، في حوار خاص، للحديث عن رأيه في التشريعات ومقارنتها بالبرنامج الطموح للإصلاح الذي يتزعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأثر ذلك على المحاولات التي يقودها أهل الشر ضد الوطن، والمؤامرات التي تقودها جماعة الإخوان والهاربين خارج الدول.

ويكشف الدكتور محمد حمودة في حواره لـ"90 دقيقة" لأول مرة عن سر البلاغ الذي تقدم به للنائب العام ضد المقاول الأجير محمد علي والطريق الأمثل للمعالجة القانونية معه، وما هي العقوبات التي تنتظر الممثل المغمور، ويشرح كيف يتم طلب استدعائه من الخارج في ظل المؤامرات التي تقودها دول معادية ضد مصر، ومن وراء الحملة التي يقودها المقاول الأجير ضد مصر ومحاولات إفشال خطة الإصلاح والإنجازات التي تتم على أرض مصر.

ويتحدث المحامى الكبير لأول مرة لماذا لن يترشح نقيبا للمحامين؟ وماذا عن قانون نقابة المحامين الجديد الذى تقدم به نقيب المحامين الحالى، وما الذى تجاهلته اللجنة التشريعية بشأنه قبل الموافقة عليه، وما هى كانت مقترحاته فى هذا القانون، وما هى أبرز التحديات التى تواجه مهنة المحاماة فى الوقت الحالى، والمطلوب من النقابة تنفيذه للاهتمام بمهنة المحاماة.

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